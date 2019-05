Studenti del Costa nominati Esploratori della Memoria a Genova

La Spezia - Brillante successo degli studenti del Liceo Costa a Genova. Nella suggestiva cornice del Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si è svolta a Genova, lo scorso 30 maggio, la cerimonia di premiazione della V edizione del concorso regionale Pietre della Memoria, promosso annualmente dall'Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca - Ufficio Scolastico della Liguria, con la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova.

Per l'alto livello dei lavori presentati, gli studenti Giada Carolini, Francesco Ferrari e Francesca Piatri, della classe V C del Liceo Classico Lorenzo Costa della Spezia, unitamente alle allieve Eleonora Borghi e Martina Ginesi, della classe IV C, hanno conseguito il titolo di Esploratore della Memoria.

Le ricerche sono state svolte sotto la guida del professor Paolo Galantini, che ne ha diretto i lavori in ogni fase. In riferimento al valore dell'iniziativa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito all'edizione 2019 del concorso una propria Medaglia di Rappresentanza.