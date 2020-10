Studenti dall'Einaudi al Chiodo al termine dei lavori di ristrutturazione

La Spezia - La campanella è suonata e all'interno degli istituti scolastici sono in corso, e in programma, una serie di lavori di miglioramento e adeguamento edilizio. Oltre a queste opere si sono aggiunti anche i "lavori Covid" legati al rientro in classe del 14 settembre. A occuparsene è stata la Provincia della Spezia. L'ultimo termine era per la metà di settembre e i tempi per questa parte sono stati rispettati.



Per quanto riguarda i lavori di edilizia, che comprendono anche quelli per il riscaldamento, il calendario degli uffici provinciali è pieno. A Sarzana, al Parentucelli Arzelà, sono in corso i lavori per le attività strutturali antisismiche che si completeranno entro al fine dell'anno.

Anche alla Spezia sono diversi i cantieri aperti. I lavori nello stabile dove risiedono le sezioni del Chiodo potrebbero slittare di qualche altra settimana, per la quale domani si terrà una nuova riunione. A breve cominceranno anche i lavori strutturali per la palestra. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione nelle sezioni del Chiodo partiranno quelli all'Einaudi. Di fatto, gli studenti si trasferiranno nello stabile ammodernato. All'istituto tecnico Capellini Sauro da lunedì partiranno i lavori degli impianti termici. A Montepertico, dove risiedono l'artistico Cardarelli e l'alberghiero Casini, sono giunte al termine le installazioni delle nuove guaine e proseguono i lavori per la palestra. Si tratta di lavori a lungo periodo e proseguiranno per tutto l'anno per concludersi nel prossimo.



(foto: repertorio)