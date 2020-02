Studenti accolti in Provincia: "Oltre ai 3,5 milioni, altri 100mila euro per le manutenzioni"

La Spezia - Il vicepresidente della Provincia Francesco Ponzanelli ha ricevuto stamani una delegazione di studenti delle scuole superiori in corteo lungo le strade del centro cittadino.

Sono stati accolti Gianmarco Gorlandi, Chiara Villa, Gabriele Moretti, Susanna Minucciani, Maja Marchini e Lorenzo Dalmioni. Gli studenti hanno esposto le loro richieste e le loro proposte sulle tematiche del mondo scolastico. All’incontro era presente anche il capo di gabinetto della Prefettura della Spezia, Edoardo Lombardi



Nell’occasione è stato illustrato il cronoprogramma degli interventi sull’edilizia scolastica elaborato dall’amministrazione provinciale e che è stato già condiviso, la scorsa settimana, con la dirigenza scolastica di tutti gli istituti.

“Ringrazio i ragazzi presenti oggi, anche a nome del presidente Pierluigi Peracchini, per il senso di responsabilità e di attaccamento alle loro istituzioni scolastiche che hanno dimostrato con una piattaforma di idee e di obiettivi molto matura”, ha commentato il vicepresidente Ponzanelli.



Particolare apprezzamento degli studenti è stato espresso per la distribuzione a tutte le scuole superiori di un budget finanziario per piccoli interventi: circa 100mila euro disponibili per la minuta manutenzione recuperati dal bilancio dell’Ente per due annualità scolastiche, l’attuale e la scorsa 2018/19, che si vanno ad aggiungere ai 3,5 milioni stanziati nelle scorse settimane per la manutenzione di tutti gli edifici scolastici e alle risorse per la messa in sicurezza sotto il profilo antisismico che interesserà il Parentucelli-Arzelà, l'Einaudi-Chiodo e il Capellini-Sauro.