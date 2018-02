Strava e Spezia, quando la corsa si fa in crociera

Il social network degli atleti sfodera la mappa dei percorsi più calpestati.

La Spezia - Il team di Strava, arcinota App amata dagli sportivi, forte di oltre un milione di dati, ha realizzato una mappa mondiale che individua gli itinerari più battuti da podisti, ciclisti e nuotatori. Una classica 'mappa termica', quella realizzata dal social network degli atleti, che naturalmente va a spargere il suo colore, più o meno saturo, anche sullo Spezzino. E così, ad esempio, ci si può domandare dove facciano footing gli spezzini. Balza all'occhio come auto e smog non spaventino: Viale Italia è infatti un fascio luminoso di notevole intensità. Gettonata la zona di Porto Mirabello, come anche l'anello di Via Antoniana, che corre attorno alla caserma dei Vigili del fuoco.



Luminoso come un disco volante - nessuna sorpresa - il complesso del Montagna (QUI le ultime sulla gestione), e riluce anche l'adiacente Via dei Pioppi. Balza poi all'occhio una bella concentrazione di colore anche... in mare. Accanto al Molo Garibaldi. Di che si tratta? Delle innumerevoli corsette all'interno delle navi da crociera. Tant'è che i fasci disegnano proprio la sagoma di una cruise ship.



Uscendo dal capoluogo, si nota l'imperitura fortuna di un grande classico: la corsetta castello-castello. I due chilometri e mezzo dal maniero di Lerici a quello di San Terenzo sono uno lusso che in tanti non vogliono mancare. Si corre che è un piacere poi anche sul lungomare di Portovenere, e una degna luccicanza ce l'ha anche tutta la riviera spezzina. Curiosi? Non resta che andare su labs.strava.com e spulciare la heatmap.