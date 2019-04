Straniero uno spezzino su otto, i numeri comune per comune

Una fotografia della provincia scattata dati Istat alla mano.

La Spezia - Gli immigrati vivono principalmente nell'Italia centrosettentrionale, per la semplice e catalaniana ragione che ci sono più opportunità di lavoro. Basti pensare che a Milano quasi un abitante su cinque (19.2 per cento, valore massimo nazionale) non è di nazionalità italiana, mentre nel meridione ci sono zone in cui le persone di origine straniera sono circa il due per cento della popolazione: un quadro ben delineato dai dati Istat. E nei comuni spezzini la situazione com'è?



Naturalmente la parte del leone la fa il capoluogo La Spezia, con il 12.6 per cento di residenti non italiani. Un valore nemmeno sfiorato dagli altri comuni della provincia. E non è Sarzana – secondo centro dello Spezzino – a seguire, con il suo 8 per cento scarso di stranieri (stessa percentuale di Monterosso), bensì Borghetto Vara (10 per cento). 'Bronzo' per l'8.4 per cento di Arcola, più giù (7.1) Lerici. Tutti gli altri comuni stanno grossomodo tra il cinque e il sette e mezzo, con qualche eccezione al ribasso: Carrodano (1.8), Zignago (2.5), Beverino (3.6), Calice (3.8), Riccò (3.9), Riomaggiore (4.3).



Mediamente più alti i numeri lunigianesi, anche in centri piccoli e un po' fuorimano, come del resto alcune delle località della Val di Vara a bassa presenza di non italiani. Spiccano in questo senso Casola (10.8), Filattiera (10.8), Comano (9.8), Tresana (9.8). Siti maggiori come Aulla e Pontremoli fanno registrare rispettivamente l'8.8 e l'8.1 per cento di stranieri.