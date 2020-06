Strada dissestata e parcheggi carenti, i problemi di Campiglia

La Spezia - Ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la strada che porta a Campiglia e realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del paese e dei sempre più numerosi turisti che lo visitano.

Sono le richieste che l'associazione Campiglia Domani ha rivolto all'amministrazione comunale della Spezia tramite due lettere firmate dal presidente Enrico Canese e indirizzate al sindaco Pierluigi Peracchini, agli assessori Luca Piaggi e Anna Maria Sorrentino, oltre che ai Vigili del fuoco, alla Asl e al comandante della Polizia municipale. Istanze che non sono nuove, e che, a maggior ragione, attendono una risposta. Anche perché col passare del tempo la situazione sta diventando sempre più complicata da gestire.



"L’aumento esponenziale dei flussi turistici, unito alle frequentazioni generate dai locali pubblici (bar, ristoranti, locande e affittacamere) e non ultimo, a seguito della ristrutturazione del patrimonio edilizio, il ritorno nel periodo estivo dei nativi, sta generando una situazione prossima al collasso relativamente alla mancanza di adeguate aree di sosta. Nel fine settimana - spiegano dall'associazione - non è raro dover parcheggiare a circa 1 chilometro dall’abitato e i pochi parcheggi riservati ai residenti (circa 35 a fronte di 70 constatati) non garantiscono priorità agli abitanti, poiché di sovente occupati da non aventi diritto".

Il tratto di strada in questione nei 500 metri più prossimi al borgo è interessato da parcheggi ai lati e da un'unica corsia, a doppio senso di marcia, che, stante le piazzole occupate, obbliga spesso auto, bus, e mezzi vari a non meno di 200 metri di retromarcia con non pochi rischi per le fiancate delle auto parcheggiate.

"E’ innegabile - sottolineano dall'associazione Campiglia Domani - che, qualora si verifichino situazioni di emergenza, queste problematiche si ripercuotano sulla tempestività degli interventi".

L'associazione, nel merito alle osservazioni al Puc, aveva da tempo formulato una proposta di utilizzo delle aree sottostanti il tratto finale della viabilità, attualmente in totale abbandono. Nel frattempo vengono richiesti maggiori controlli sul rispetto delle regole e, nel caso, di elevare le doverose sanzioni a mo' di deterrente.



Ma i problemi per i residenti di Campiglia e per quanti, e sono tanti, la raggiungono per trovare qualche ora di relax o incamminarsi alla volta di Porto Venere o delle Cinque Terre non sono collegati solamente al parcheggio.

Già in passato l'associazione aveva segnalato all'attuale amministrazione comunale che "l’accessibilità al paese era minacciata dalla periodica caduta di alberi, pietrame e conseguenti movimenti franosi" e a queste criticità si aggiunge il "notevole degrado di buona parte del manto stradale, pieno di buche e con cigli completamente dissestati".

"Tali condizioni, aggravate dalla pendenza, dalla presenza di numerose curve con scarsa visibilità e dalla mancanza in alcuni tratti di adeguate protezioni metalliche, mettono in serio pericolo la sicurezza stradale - scrive Canese al Comune - e rendono necessario proseguire le opere di manutenzione intraprese in passato, grazie anche ai contributi che Regione Liguria aveva destinato a favore di detti lavori".

In particolare l'associazione Campiglia Domani ritiene non più rimandabili l'asfaltatura e la risagomatura della sede stradale (da realizzare con urgenza almeno nei tratti di maggiore pericolosità), la rimozione dei residui di cadute alberi e inerti depositati a bordo strada, la manutenzione dei fossi, il posizionamenti di adeguate protezioni dove mancanti e la realizzazione segnaletica orizzontale.