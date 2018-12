Storie di mediazioni nei territori, incontro alla Mediateca regionale

La Spezia - Venerdì 14 a partire dalle ore 9,30 presso la mediateca regionale “S. Fregoso” si svolgerà un importante convegno dedicato alla mediazione dal titolo “Storie di mediazione nei territori”.

La prima parte della giornata dal titolo “Persone. Territori. Esperienze” è dedicata a raccontare, analizzare e promuovere l’esperienza della mediazione sviluppatasi nella nostra città mettendola a confronto con le esperienze sviluppatesi in altri territori italiani. Il convegno è organizzato dalla cooperativa Lindbergh, dall’Aimf con il patrocinio del Comune della Spezia. Sono previsti crediti formativi per gli avvocati e i mediatori familiari; in attesa di accreditamento per le assistenti sociali.

Si parte con i saluti istituzionali e la presentazione della giornata di seguito “I servizi di mediazione alla Spezia: una risposta lunga 16 anni” a cura della Coop. Lindbergh della Spezia; “Housing sociale collaborativo” a cura della Fondazione Housing Sociale seguirà “Vulnerabilità abitativa e inclusione lavorativa a Cinisello Balsamo” a cura della Coop. Chiuderanno la mattinata gli interventi dei professionisti che collaborano a realizzare la rete dei vari soggetti territoriali. La seconda parte del convegno dal titolo “Famiglie e opportunità” si svilupperà a partire dalle ore 14 e si concentrerà maggiormente sui vari aspetti della mediazione familiare.



Questo il programma:



“La mediazione familiare e la mediazione dei conflitti familiari”

Dott.ssa Roberta Di Martino - Mediatrice Familiare consigliera regione Liguria Aimef



“La mediazione familiare dal punto di vista dell’avvocato mediatore”

Avv. Annamaria Calcagno, Mediatore Familiare

Pres. Ohana Associazione di mediazione familiare e dei conflitti



“La mediazione familiare dal punto di vista dell’avvocato che accompagna la parte”

Avv. Virginio Angelini



“Tecniche del Counseling rogersiano in mediazione familiare”

Avv. Carlo Alberto Calcagno Mediatore Familiare



“I rimedi alternativi al processo civile visti come un’opportunità”

Avv. Alessandro Barca Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Genova