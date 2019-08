Stop navette, Atc: "Dal prossimo anno calibrate sui turisti"

La Spezia - "Sul problema delle navette sospese nel mese di agosto, ATC Esercizio rileva che nulla è cambiato rispetto al passato e mai in passato nessuna associazione di categoria si era posto il problema della sospensione delle corse del navetta nel mese di agosto che collegano il parcheggio del Palasport con il centro città". Così l'azienda risponde alle critiche sollevate ieri da Confartigianato (leggi qui). Per l'associazione lo stop dai bus dai parcheggi di interscambio penalizza tutti: residenti, operatori, dipendenti e i tanti turisti ospiti nelle strutture del centro cittadino.



"Occorre ricordare che per l’organizzazione aziendale le corse e gli orari possono mutare in occasione del cambio di orario stagionale (invernale ed estivo): pertanto quanto detto nella riunione di maggio era giocoforza riferito alla prossima estate e non a quella corrente - controbatte Atc - Il fatto stesso di averlo annunciato evidenzia la sensibilità dell’azienda nel rilevare le nuove esigenze dell’utenza composta ormai da pendolari e turisti, esigenze a cui Atc si appresta a fornire risposte concrete.

Occorre, comunque, ricordare che nel mese di agosto proseguono regolarmente le corse della linea 1 che, partendo da Bragarina, transita per il Palasport garantendo così l’alternativa al bus navetta. Inoltre, nessuna richiesta ci è giunta dalle associazioni di categoria in merito, mentre i taxisti ci avevano richiesto di continuare a sospendere quel servizio ad agosto, più mirato per i lavoratori durante l’anno, per un possibile aumento delle loro corse. Si auspica in ultimo un maggiore dialogo tra istituzioni, evitando inutili strumentalizzazioni".