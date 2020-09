Stop misure speciali per l'Umbertino, riaprono aree gioco e circoli

La Spezia - Da lunedì 28 settembre nel territorio della provincia spezzina, come già annunciato dal sindaco Peracchini, decade la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, che era stata decisa con l'ordinanza del 12 settembre e confermata il 23 settembre fino alla mezzanotte di domani, domenica 27 settembre. I locali potranno rimanere aperti anche dopo la mezzanotte, riaprono le aree gioco attrezzate all’interno di parchi, ville e giardini, i centri culturali e sociali e i circoli ludico ricreativi; decadono anche le misure restrittive speciali previste per il quartiere umbertino. È stato invece prorogate fino alla mezzanotte del 4 ottobre l'obbligo di protezione individuale anche all'aperto. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



Continuerà dunque ad essere obbligatorio in tutta la provincia l'uso di protezioni delle vie respiratorie "negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico - si legge nell'ordinanza - nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Vietate anche le manifestazioni pubbliche e private e la partecipazione del pubblico a "singoli eventi sportivi di minore entità", mentre possono riprendere gli sport di contatto e di squadra.



