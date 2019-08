Stop al porta a porta per Colli, Umbertino e Zona Ospedale

La Spezia - L’amministrazione comunale ricorda che da lunedì 12 agosto nelle aree dei quartieri Colli, Umbertino e Zona Ospedale della Spezia, indicate nella cartina, è possibile utilizzare solo le isole zonali ad accesso controllato per la raccolta differenziata.



In questi tre quartieri non è più attivo il servizio di raccolta porta a porta e devono essere utilizzate in modo esclusivo le isole zonali presenti. Per accedere alle isole zonali è necessario utilizzare La Spezia EcoCard: per richiedere un duplicato o in caso di smarrimento ci si può rivolgere a Spezia Risorse, via Pascoli 64 o presso lo sportello dedicato presente nel salone Anagrafe al piano terra di Palazzo Civico.

Si ricorda inoltre che i mastelli in dotazione per la raccolta porta a porta potranno essere riconsegnati presso i Centri di raccolta comunale di Stagnoni e Piramide; i bidoni condominiali saranno invece ritirati dagli operatori di Acam Ambiente.



“Da lunedì scorso, 12 agosto, niente più mastelli e calendario per oltre 7.000 utenze ma solo Spezia EcoCard per conferire, senza limiti di giorni e orari, i lori rifiuti nelle 34 isole zonali in alcune aree dei quartieri Colli, Umbertino e Zona Ospedale della Spezia - afferma il sindaco Pierluigi Peracchini - un sistema in continuo miglioramento al servizio dei cittadini”.



“Un sistema sempre più efficiente e flessibile al servizio del cittadini, non è uno slogan è quello che sta accadendo davvero alla Spezia con l’amministrazione a guida Peracchini - dichiara l’assessore al Ciclo rifiuti Kristopher Casati -. Abbiamo ridefinito i confini della zona 1 del centro storico della nostra città, servita esclusivamente dalle isole zonali, inglobando le aree più prossime. È stato fondamentale garantire ai cittadini una fase sperimentale per abituarli a questa novità. Già della prima settimana a inizio luglio dove i cittadini avevano a disposizione entrambi i servizi, abbiamo rilevato una immediata preferenza alle isole zonali rispetto al sistema di raccolta domiciliare porta a porta. È stata una sfida riuscita, supportando i cittadini in ogni step; spiegando e comunicando con punti informativi, i giornali, i social e contando anche sul sistema Alert System che sta avviando ogni singolo utente delle tre zone interessate”, continua l’assessore. “Quando ci siamo insediati, la percentuale della differenziata era al 62,6%. In un anno e mezzo abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta, posizionando gradualmente le isole zonali e attivando a settembre 2018 la tariffa puntuale che ha portato in casa degli spezzini una riduzione massima della tari del 14%. Non solo, siamo riusciti a garantire un servizio flessibile, equo e a misura di cittadino. Oggi, la percentuale di raccolta è balzata al dato record del 75,8% e lottiamo quotidianamente contro gli abbandoni, in sinergia con la Polizia Locale e gli Agenti Ambientali di Acam Ambiente. Se pensiamo – conclude l’assessore – al punto da cui siamo partiti, seppur consapevoli del lavoro che ancora ci aspetta, come amministrazione, diretta verso un cammino di modernizzazione che va verso un sempre maggiore rispetto dell’ambiente e del nostro abitare, non possiamo che ritenerci soddisfatti dei traguardi raggiunti insieme ai cittadini”.