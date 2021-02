Stella Maris e Capitaneria di porto donano cantuccini ai marittimi delle navi da crociera ferme in rada

La Spezia - Si è concretizzato questo pomeriggio, nella rada del porto spezzino, un bel gesto di riconoscenza e gratitudine verso i naviganti, da parte di un sodalizio della città della Spezia, per le attenzioni che i Comandi di bordo hanno avuto e continuano ad avere nei confronti di persone meno fortunate ed abbisognevoli di assistenza, che usufruiscono quotidianamente dell’impegnativa opera posta in essere dalla Stella Maris, attraverso la “Mensa dei Poveri” e dalla Caritas.



La consegna di diverse confezioni di biscotti (cantuccini) a favore dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da crociera, costrette alla sosta a causa dell’emergenza in atto, è stata promossa dal sodalizio Lions del Mare, che opera a favore delle associazioni impegnate nella distribuzione dei pasti alle persone che in questo momento sono in difficoltà, per aggiungere “un pizzico di dolce”.



La donazione, svoltasi sulle navi Costa Fascinosa e Magica, Aidablu (alla fonda) e Sirena (in porto), in data odierna, è stata resa possibile anche grazie al supporto di una motovedetta della Guardia Costiera della Spezia, a bordo della quale erano presenti padre Gianluigi Ameglio, responsabile dell’associazione Stella Maris, ed il Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto della Spezia, Capitano di Fregata Matteo Borettaz.



Tale gesto fa seguito alla recente donazione di cibo di vario genere e di dolci, per le mense dei poveri della città, effettuata da parte della Costa Magica, consegnato a padre Gianluigi Ameglio, ’guardiano’ del convento di Gaggiola e dell’associazione Stella Maris che, all’insegna del volontariato, si occupa del welfare della gente di mare.