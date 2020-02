Stella Marina rinuncia all'evento benefico in Olanda

La Spezia - "Dopo gli ultimi aggiornamenti riguardanti il caso coronavirus, e in accordo con gli altri colleghi (Francesco Dioletta, Giovanna Musumeci, Curzio Baraggi, Giuseppe Zerbato, Barbara Bettera, Roberto Galligani ) e Roberto Gelato a Utrecht abbiamo deciso che l’evento di beneficenza in programma da mesi in Olanda presso la gelateria di Roberto Gelato verrà annullato. Abbiamo deciso di mettere al primo posto la nostra responsabilità sociale e, in linea con le direttive ministeriali italiane, non organizzare nessuna attivita’ collettiva privata o pubblica fino a nuova ordinanza e limitare i viaggi solo in caso di reale necessità. Ci piange il cuore non poter realizzare questo evento di beneficenza a cui stiamo lavorando da mesi, ma la situazione e’ delicata ed in continua evoluzione, per cui la cosa migliore da fare è attenersi responsabilmente alle indicazioni ministeriali, per il bene di tutti". Lo comunicano i titolari della gelateria spezzina Stella Marina.