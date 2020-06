Stefano Lorenzini nuovo presidente dell'Azione Cattolica

La Spezia - Il vescovo diocesano Mons. Luigi Ernesto Palletti ha nominato il nuovo Presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana per il triennio 2020/2023. Si tratta di Stefano Lorenzini della parrocchia della Santissima Annunziata di Ceparana. Il neo presidente subentra ad Elena Regis della parrocchia di Cristo Re che conclude il suo impegno dopo due mandati consecutivi.



Lorenzini, classe 1969, è sposato con Simona da 27 anni e padre di Martina (25) e Matteo (23). Lavora come tecnico elettronico e informatico presso LSCT da quasi 30 anni. Da sempre iscritto all’Azione Cattolica, conosciuta nella parrocchia della Sacra Famiglia alla Spezia, Stefano ha già ricoperto diversi incarichi associativi, specialmente nell’Azione Cattolica dei Ragazzi, come Responsabile diocesano per diversi mandati oltre che come Presidente Parrocchiale. Ha partecipato al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del 2015 nella delegazione diocesana e collabora tuttora come volontario anche per la mensa gestita da Missione 2000 e per l’Associazione Giovani in Rete (A.Gi.Re.). Il suo impegno nel volontariato vanta anche il ruolo di socio fondatore e primo Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “I sogni di Benedetta” dal 2013 ad oggi. Nel tempo libero condivide con la moglie Simona due passioni: il trekking, anche dove possibile come “pellegrino”, e la fotografia.



La nomina del nuovo Presidente diocesano segue l’elezione del nuovo consiglio dell’associazione avvenuta in occasione della XVII Assemblea diocesana elettiva del 16 febbraio scorso. L’emergenza sanitaria intervenuta subito dopo ha rallentato l’avvio del nuovo triennio associativo ma ora con la nomina vescovile del Presidente il cammino riprende con il necessario entusiasmo e con il desiderio di progettare insieme un percorso ricco e significativo a servizio della Chiesa locale.