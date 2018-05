Stefania Novelli è la nuova presidente dell'Arci: "Tanti giovani nel direttivo"

La Spezia - Mercoledì 10 maggio il nuovo Consiglio Direttivo dell'Arci della Spezia ha eletto Stefania Novelli Presidente del Comitato Territoriale Arci, Stefania succede ad Antonella Francisoi che ha guidato l'associazione negli ultimi anni. "Sono molto orgogliosa e felice per questo incarico e per la fiducia espressa nei miei confronti da tutto il Direttivo dell'associazione. Ringrazio Antonella Franciosi per come ha gestito l'associazione fino a oggi e per l'appoggio che mi

ha dimostrato - ha dichiarato Stefania Novelli sottolineando anche alcuni degli obiettivi dell'associazione: "La sfida dei prossimi anni è impegnativa anche in considerazione dell'attuale momento politico, ecco perché sarà importante parlare a gran voce dei temi che caratterizzano l'azione della nostra associazione, antifascismo, solidarietà, carcere, inclusione diritti pace e cultura. Quest'ultima è lo strumento principale che abbiamo per combattere il populismo che caratterizza,

purtroppo il nostro tempo".



Nelle parole della neo presidente non manca poi l'attenzione che verrà rivolta ai circoli presenti sul territorio, per continuare il lavoro al loro fianco soprattutto in questo periodo di novità per le nuove norme sul terzo settore. Tra i tanti impegni anche quello rivolto ai giovani "Nel direttivo abbiamo inserito alcuni giovanissimi, donne e uomini, con i quali costruiremo un dialogo intergenerazionale che porti anche alla formazione di futuri dirigenti per la nostra associazione".