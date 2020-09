La Spezia - A proposito delle nuove disposizioni di contenimento del virus Covid-19 adottate dal Presidente della Regione per questa mattina è convocato in video-conferenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione delle Autorità sanitarie locali, per fare il punto della situazione ed concordare le azioni da porre in essere in sinergia per assicurare il puntuale rispetto delle misure previste dell’ordinanza.