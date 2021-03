Stagnoni tra raddoppio e contrasto all'illegalità

La Spezia - Un centro più grande, che permetta ai cittadini di conferire senza accavallarsi con il gestore e con la raccolta organizzata dei rifiuti. E' quanto è in progetto per il 2021 per l'area degli Stagnoni, il più grande sfogo per i rifiuti ingombranti dell'area urbana spezzina. Sotto pressione a causa del flusso costante e di una rete di attività illegale che finirà presto sul tavolo delle forze dell'ordine. "C'è un progetto in corso per raddoppiarlo che permetterà di dividere in due il centro. Il gestore gestirà metà impianto e a quella parte faranno riferimento Acam e Maris. I cittadini potranno accedere all'altra parte, in modo da abbattere le code e le conseguenti attese che si creano oggi", ha spiegato l'assessore Kristopher Casati. Oggi ospite della seconda commissione consigliare, che saluta Andrea Costa volato a Roma nella squadra del governo Draghi ed elegge Patrizia Saccone come presidentessa.



L'operazione è oggetto di un finanziamento apposito di 400mila euro, che permetterà di avviare l'ingrandimento. Serviranno però anche altre risorse, da trovare nei prossimi mesi, per completare l'intervento. "Si pensava inizialmente di sfruttarlo per creare un nuovo centro di raccolta in zona ex area IP - ha spiegato Casati -. Una prima indagine ha permesso però di verificare che non c'erano aree disponibili in quella parte di città, quantomeno già bonificate. I tempi sarebbero stati lunghi ed il finanziamento era da sfruttare subito. Siamo stati costretti, obtorto collo, a fare una scelta diversa”. Scartata anche l'ipotesi di Pagliari, anche a causa di alcune resistenze da parte dei residenti.

L'area degli Stagnoni non è oggi solo sottodimensionata rispetto alle richieste. Esiste anche un problema legato a presenze non gradite, una sorta di circuito parallelo del recupero dei rifiuti. Un circuito illegale, sul quale pone l'accento il consigliere Umberto Maria Costantini. "E' attivo un sistema di vigilanza per impedire gli abbandoni, che riguardano anche le zone attigue al centro di raccolta - ammette l'assessore -. Il fatto è che questo non è solo un problema di decoro. Oggi si è insediato il nuovo comandate della Polizia che dovrà affrontare una difficile sfida. Questa è una di quelle. Qui si va oltre la gestione di rifiuti, sorge un problema di legalità".



Stimolato dalla domande di Enzo Ceragioli, Emanuele Corbani, Guido Melley e Dina Nobili, l'assessore Casati ha poi fatto un punto sulle iniziative che riguarderanno il sistema dei raccolta dei rifiuti nei prossimi mesi . "Le isole zonali arriveranno anche a Valdellora. Anche Schiara e Fossola avranno un sistema di ritiro di questo tipo". Da quando i cassonetti intelligenti hanno affiancato, e in molti casi sostituito, il porta a porta, il rifiuto indifferenziato è passato da 17mila tonnellate annue a circa 9mila tonnellate prodotte dalla città. "Questo ha permesso di abbassare di circa 1.7 milioni il prezzo dello smaltimento di rifiuti e quindi di diminuire del 14% le tariffe al cittadino", snocciola Casati.



Rimane il problema degli abbandoni, che nelle zona collinari della città diventano vere e proprie discariche abusive. "Ad oggi ci sono 135 telecamere per il controllo degli abbandoni, più 16 fototrappole che ruotano - spiega -. Prossimamente verranno dislocate in particolar modo sul Monte Parodi e a Biassa, dove sono stati segnalati diversi casi. Altre zone di particolare attenzione, dove gli abbandoni sono più frequenti, sono le postazioni delle campane del vetro, dei cassoni dei vestiti usati o dell'olio esausto. In generale i casi negli anni sono diminuiti perché sono aumentati i controlli, ma c'è ancora da lavorare". Infine nel corso dell'anno sarà completata la sostituzione dei cestini stradali con un nuovo modello, già utilizzato in alcune zone del centro.