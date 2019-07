Stagnoni in "pensione" entro un anno. Stop alle discariche abusive

La Spezia - Entro poche settimane una telecamera punterà il suo occhio sull'area esterna all'isola ecologica degli Stagnoni e a breve verrà modificata la viabilità fuori dai cancelli per evitare che si creino code. Contromisure per arginare un fenomeno noto: il proliferare delle discariche abusive a pochi passi dall'impianto, in gran parte create dai nomadi che ottengono il materiale dagli utenti in attesa e poi, una volta trattenuto quello di loro interesse, lo abbandonano. A spiegare le novità, prima tra le quali la futura nascita di una terza isola ecologica in Via Valdilocchi, è l'assessore al Ciclo dei rifiuti, Ambiente e Sostenibilità Kristopher Casati che ha annunciato il "pensionamento" del centro ecologico degli Stagnoni per i cittadini.

Giusto ieri, su segnalazione di un lettore, Città della Spezia aveva trattato (qui) l'argomento. In poche ore, come testimonia anche la pagina social dell'assessore, l'area è stata ripulita e, interpellato da CDS, lo stesso Casati ha spiegato quali saranno le ulteriori contromisure per mettere fine alla situazione che nel tempo ha creato problemi anche al personale all'interno degli Stagnoni.



"Avevamo già preso dei provvedimenti - ha spiegato Casati - perché eravamo a conoscenza delle criticità presenti. Con il gestore Acam, due mesi fa avevamo installato delle telecamere all'interno. Inoltre era stata messa la sicurezza privata, che prima non c'era. Nell'ultima riunione, risalente a due settimane fa, abbiamo optato per l'installazione di nuove telecamere che puntino all'esterno della struttura, entro poche settimane. Questo servirà a capire chi usa una condotta non idonea, compresi i privati che per evitare la coda affidano a terzi non autorizzati il proprio materiale che poi viene abbandonato".



"Attraverso una nuova disposizione della viabilità interna al centro - ha proseguito l'assessore - cercheremo di migliorare anche le condizioni di afflusso dei veicoli. Sono già arrivati i new jersey per fare in modo che la coda si sviluppi all'interno dell'area e non all'esterno. La strada fuori non si può limitare perché altrimenti impediremmo un passaggio regolare alle altre aziende presenti nella zona".

Un'altra criticità dell'area è dettata anche dalla promiscuità per i conferimenti, infatti accedono agli Stagnoni sia i mezzi Acam che i privati. "Per migliorare il servizio abbiamo deciso di realizzare una terza isola ecologica - ha detto Casati - e il progetto è già stato presentato in Provincia. Siamo ancora in fase embrionale ma nel 2020 dovremmo essere in grado di riuscire ad aprire un nuovo centro ecologico. Gli Stagnoni resterebbe aperto solo per le società che fanno servizio (Acam, Maris ndr). Il nuovo centro sarà ad uso esclusivo dei cittadini. Attualmente, è proprio la presenza sia dei mezzi aziendali che privati a creare ingorghi e lunghe attese. Raggiungendo il numero complessivo di tre isole riusciremmo a migliorare il servizio".



Per la terza isola ecologica è previsto un primo finanziamento da 400mila euro. "Ogni anno - ha aggiunto l'assessore - dalla Regione vengono erogati finanziamenti per questo settore. Nell'evenutalità che questo non accada saremo noi ad investire, come Comune assieme ad Acam. Il terzo centro ecologico è un'esigenza per i cittadini alla quale dobbiamo rispondere".