Stagione estiva, fatta la pianificazione per far fronte alle emergenze di congestionamento

La Spezia - Dislocazione dei mezzi di soccorso nei punti più critici della viabilità autostradale; individuazione dei punti di sosta dei mezzi pesanti; disciplina dei presidi delle Forze di polizia ai caselli in caso di chiusura di tratti autostradali; individuazione dei percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria.



Questi i principali punti della pianificazione approvata quest’oggi dal Prefetto Maria Luisa Inversini per fronteggiare le possibili criticità in ambito autostradale in occasione dei periodi di esodo estivo e nei giorni di fine settimana di maggiore intensità di traffico o comunque nei casi di interruzione della circolazione in autostrada. "Con la fine delle restrizioni alla mobilità - ha affermato il Prefetto - e l’approssimarsi dell’estate, è prevedibile che le arterie autostradali del nostro territorio vedano un consistente aumento del volume di traffico. Le procedure operative ci dovranno consentire di limitare i disagi in caso di emergenza. Quest’anno, nelle giornate potenzialmente più difficili, avremo anche la presenza di un presidio dei Vigili del Fuoco presso il casello di Brugnato".



Le procedure operative, aggiornate anche alla luce del collasso del Ponte di Albiano, sonostate condivise nel corso di una riunione del Comitato Operativo Viabilità, l’organo tecnico di supporto al Prefetto per la sicurezza della circolazione stradale, composto da rappresentati delle Forze e dei Corpi di Polizia stradale, degli organi del soccorso e degli Enti proprietari e concessionari delle strade.