Stadio, cimitero e stazione: arrivano nuove telecamere

La Spezia - La Giunta Peracchini ha deliberato, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, l’installazione di nuove videocamere e la sostituzione di quelle esistenti ormai obsolete nel nuovo sistema di videosorveglianza della Città nelle aree urbane esposte a rischio di degrado sociale. Le nuove videocamere, attraverso diramazione della fibra ottica, saranno collegate ai server del Comune e della Centrale Operativa della Polizia Municipale, responsabile del monitoraggio e trattamento delle immagini, visualizzate nella sala operativa del Comando. Il sistema, inoltre, permette una condivisione delle riprese con le Forze dell’Ordine.

I lavori pubblici hanno predisposto un progetto esecutivo finalizzato a intensificare la sorveglianza attraverso la sostituzione e l’installazione di telecamere nelle seguenti aree urbane: Scalinata Spora, rotatoria di Via Sarzana prossimità Cimitero Boschetti, Piazza Saint Bon, zona stazione centrale, parcheggio di Piazza D’Armi, intersezione fra Via Fiume e Via Monteverdi, intersezione fra Viale Italia e Via XX Settembre, intersezione tra Viale Italia e Via Carducci, intersezione fra Via Carducci e Via Giulio Della Torre e Viale Fieschi zona Stadio Alberto Picco. Il progetto ha un costo complessivo di 80.000 euro.



“In arrivo nuove videocamere e sostituzione con quelle obsolete: questo il progetto per una città ancora più sicura – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - i risultati ad oggi acquisiti grazie al lavoro della Polizia Municipale hanno consentito di individuare le zone e i luoghi interessati da fatti illeciti che rimanevano ciechi. Il potenziamento dei mezzi tecnologici non è soltanto un utile deterrente ma è soprattutto uno strumento fondamentale durante le indagini. Ringrazio l’Assessore Luca Piaggi e l’ottimo lavoro della Polizia Municipale, sempre in sinergia con le altre forze dell’ordine e la prefettura della Spezia. Ricordiamo anche che proprio grazie al lavoro di squadra coordinato dal prefetto con le forze di polizia i reati sono diminuiti di circa del 15%”.

“Dieci zone che andremo ulteriormente a coprire con le videocamere, con uno studio fondato sulle aree urbane e gli impianti elettrici – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi – la tecnologia deve essere al servizio della sicurezza, e con la nuove apparecchiature e la sostituzione con quelle obsolete andiamo a garantire ai nostri cittadini un sistema più efficace e più efficiente”