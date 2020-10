Spreco alimentare, sconti sulla Tari agli esercizi che doneranno i prodotti in avanzo

La Spezia - Il Comune della Spezia ha modificato all'ordinanza sulla lotta allo spreco ed al recupero dei generi alimentari. In una nota del Tavolo alimentare si legge: "Le nuove disposizioni aboliscono il limite della metratura per gli esercizi. In questo modo potranno contribuire, oltre alla grande distribuzione, anche i piccoli negozi. Il meccanismo è questo: invece che inviare i prodotti alimentari in avanzo in discarica, gli esercenti li donano alle associazioni del territorio che a loro volta si occupano di distribuirli alle persone fragili. Gli esercenti che aderiscono ricevono agevolazioni sulla Tari. Un progetto fortemente voluto dal Tavolo delle povertà, fondato alla Spezia nel 2003 e che riunisce Istituzioni, Enti, Associazioni, Organizzazioni sindacali".



“Ringrazio l'assessore Casati, la modifica all'ordinanza è un ulteriore passo in avanti per la lotta allo spreco alimentare nel nostro territorio– dice Eloisa Guerrizio, portavoce del Tavolo alimentare- abbiamo coinvolto anche Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA, che possono informare e stimolare i loro associati e allargare così la catena della donazione. Purtroppo c'è una notevole crescita della richiesta di aiuto, le persone fragili sono aumentate anche a causa dell'epidemia di Covid, molti hanno perso il lavoro e non hanno ammortizzatori sociali. Iniziative come questa possono contribuire concretamente ad alleggerire una vera e propria emergenza sociale.”