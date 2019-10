Spostato lo stallo per donne in gravidanza, occupato da chiunque

La Spezia - A seguito dei numerosi abusi da parte di automobilisti con scarso senso civico che occupavano lo stallo del parcheggio di Piazza Europa riservato alle donne in stato di gravidanza e a mamme con neonati al seguito, l’Amministrazione lo ha trasferito al primo posto della fila perché fosse maggiormente evidenziato.

Per garantire una maggiore visibilità e una maggiore opportunità di parcheggio senza difficoltà per le neomamme, lo stallo è indicato con nuova segnaletica rosa sull’asfalto e con una cartellonistica verticale dedicata, con l’auspicio che vengano a diminuirsi gli abusi.

Proprio perché l’abuso nei parcheggi rosa non è sanzionabile per il Codice della Strada, l’Amministrazione invita con il trasferimento di questo stallo al primo posto della fila, ad un maggiore senso civico degli automobilisti nel venire incontro alle esigenze delle donne in gravidanza. Una questione di civiltà.