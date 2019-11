Spostati quattro banchi in Piazza, Brogi: "C'è l'intesa"

La Spezia - C'è chi storce il naso per lo spostamento dei quattro ambulanti che vendono salumi e formaggi in Piazza Cavour. Ma potrebbe essere solamente l'inizio di una ennesima vertenza all'interno del perimetro che racchiude il mercato coperto spezzino.

"Così si crea una frattura tra i banchi del mercato, viene a mancare la continuità", spiegano i colleghi degli stalli vicini. "Non comprendiamo perché il Comune abbia preso questa decisione", continuano.



"Questo spostamento - spiega a CDS l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - è il frutto della mediazione tra le esigenze dei commercianti fissi che si affacciano su quella porzione di mercato e quelle degli ambulanti. Da anni i banchi dei formaggi e dei salumi non si spostano perché il rimessaggio che sorgeva sullo Sprugolotto è di fatto inagibile e i negozianti subiscono al pomeriggio la presenza di quel muro di carrabili che crea un ovvio problema di visibilità delle attività commerciali. L'ipotesi di spostare alla fine di ogni mattinata i carri non è sembrata percorribile e quindi gli ambulanti hanno accettato lo spostamento, siglando un'intesa con l'amministrazione comunale. Non c'è stata nessuna forzatura. Dovevamo trovare una soluzione per rispondere a una legittima richiesta dei commercianti fissi e abbiamo scelto quella che abbiamo valutato migliore insieme agli ambulanti coinvolti".



Il trasloco, seppure di pochi metri, di alcuni banchi ha creato immediato scompiglio. Le cose potrebbero peggiorare, e non poco, nei prossimi mesi, quando si andrà al rinnovo delle concessioni, in scadenza nel 2020. Decaduta la normativa Bolkestein, in attesa che la Regione stili le linee guida in materia, si tornerebbe all'applicazione delle vecchie leggi che concedono la prelazione sugli stalli ai concessionari più "anziani". Una situazione che potrebbe creare il caos. Tra gli operatori vige un patto di non belligeranza, ma gli imprevisti sono sempre possibili. E in ogni caso l'amministrazione comunale ha annunciato tempo fa la preferenza nei confronti di una riorganizzazione della piazza per categorie merceologiche. E anche su questo gli ambulanti non si sono certo espressi unanimemente a favore.

E in tutto questo non consideriamo le questioni relative al progetto di riqualificazione che da quasi due anni tengono... banco in Piazza.