Spostata la fermata Atc di Fincantieri nelle ore di massimo afflusso

La Spezia - Questa mattina si è tenuta una riunione presieduta dal prefetto, Maria Luisa Inversini, con l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, il sindaco di Lerici, i massimi vertici delle Forze di polizia, i rappresentanti di Atc e il direttore dello stabilimento di Fincantieri di Muggiano.



Da domani, 16 dicembre, sei corse aggiuntive di Atc nelle ore di maggiore afflusso dell’utenza – e cioè dalle 17 alle 18 – effettueranno una fermata dedicata all’interno del parcheggio di Fincantieri, dove sarà presente anche la vigilanza aziendale, in modo da ridurre il rischio di assembramenti.

Appena conclusa l’istruttoria in corso, si procederà anche allo spostamento della fermata degli autobus, diversificando i flussi in entrata ed in uscita.

“Si tratta di un passo importante per alleggerire la pressione sul quartiere di Muggiano. Ringrazio Fincantieri e Atcper la disponibilità mostrata. Confido che con lo stesso spirito di collaborazione verrà affrontato anche il problema della sosta su Viale San Bartolomeo”, ha concluso il prefetto.