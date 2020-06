Spostamenti veicolari, domenica scorsa un più 234 per cento rispetto al lockdown

La Spezia - Italia ormai riaperta e spostamenti veicolari in decisa ripresa rispetto al lockdown, periodo che nell'immaginario collettivo sembra ormai lontano e che si spera non debba tornare in futuro. Un dato? Alla Spezia e provincia, domenica scorsa, 31 maggio, si è registrato addirittura un più 254 per cento nella variazione degli spostamenti rispetto alla media delle domeniche dal 22 marzo al 3 maggio, nonché una crescita di quattro punti percentuali rispetto alla domenica precedente. Lo racconta City Analytics, la mappa di mobilità realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19, strumento in precedenza già utilizzato da CdS per raccontare la pandemia dal punto di vista delle fluttuazioni dei movimenti veicolari.