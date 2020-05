Spostamenti, Fase 2 parte con un calo del 22 per cento rispetto a gennaio

La Spezia - Una soluzione basata sui big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale. Si tratta di City Analytics – Mappa di mobilità, un servizio a supporto dell’emergenza Covid-19, progettato e realizzato da Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel, e da Here Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura. Il nuovo servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della pubblica amministrazione. Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata riferita al periodo 13 gennaio-2 febbraio. Questo significa che, scelto – per fare un esempio – un martedì di marzo, questo verrà confrontato con la media di tutti i martedì contenuti nella cosiddetta baseline 13/1-2/2.



Oggi sono disponibili i dati di lunedì 4 maggio, primo giorno dell'ormai famosa Fase 2. E, per quanto in linea di massima, si può osservare come, rispetto a marzo e aprile (vedi QUI e QUI), il via a numerose tipologie di attività e la maggior libertà negli spostamenti facciano registrare immediate conseguenze. In particolare, a livello provinciale ieri si è registrato un calo solo del 22 per cento degli spostamenti veicolari rispetto al valore di riferimento, cioè quello medio di tutti i lunedì compresi tra il 13 gennaio e il 2 febbraio 2020. E, limitatamente al capoluogo, ci si è avvicinati ancor di più ai dati pre pandemia: meno 16 per cento. A Sarzana, secondo comune della provincia, il decremento è stato del 26 per cento. Ameglia, con un meno 6 per cento, è il territorio comunale in cui l'ammontare del via vai più si è avvicinato ai livelli dei lunedì del periodo 13 gennaio-2 febbraio.