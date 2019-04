Sposalizio tra giganti alla Foce

La Spezia - Due soggetti straordinari si tendono la mano: un leccio di 300 anni ed un salame lungo 1 metro e 36 centimetri. L’evento alla “Gira”, lo storico locale di Carla e Massimo Tartarini. Promotrice la “Confraternita del Leccio”, costituitasi sia per rendere omaggio al leccio secolare che svetta dinanzi al ristorante, entrato nell’Albo delle piante monumentali liguri, sia per rinverdire la tradizione contadina fatta di prodotti genuini.



Ecco allora in tavola, accanto all’inverosimile insaccato, i mitici “tagiaìn” nel brodo di cappone e la polenta morbida sposata allo spezzatino con patate e piselli.



“E’ la seconda puntata del nostro cammino" ha precisato Bruno Dal Molin, presidente della Confraternita, ricordando che il primo passo era stato compiuto per onorare il lavoro degli attuali produttori dell’eccellente olio ricavato sulle colline di Marinasco.



"Quanto allo straordinario salame - ha spiegato poi Marino Tomà - si rievoca una specifica usanza: quella degli insaccati di carne suina confezionati nella Macelleria Ravecca di San Benedetto, tuttora mantenuta da Adolfo di Giovanni. Un Adolfo di Giovanni che si ripete: “Durfu (Adolfo) du Nanàn (Giovanni)” era suo nonno, a sua volta figlio di un “Nanàn du Durfu” e così via…



Erano i tempi, sino agli anni ‘70, in cui il contadino della zona allevava almeno due maiali, uno dei quali era venduto a Ravecca e l’altro veniva macellato fra le mura domestiche e debitamente sezionato e speziato da un esperto “mastro norcino” al servizio della macelleria.



L.B.