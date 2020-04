Spigas Clienti dona mascherine agli spezzini

La Spezia - Spigas Clienti, uno dei più importanti fornitori di energia elettrica e gas del territorio spezzino con oltre 20.000 clienti serviti e circa 200 dipendenti, ha da subito voluto dare il proprio contributo alle istituzioni sanitarie impegnate in prima linea contro l’emergenza Covid-19 con una donazione a favore della Regione Liguria.

Oggi la società e i suoi dipendenti vogliono essere ancora più vicini alla loro comunità, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di ritirare presso i propri sportelli, previo appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza, mascherine certificate CE.



E’ possibile prenotare le proprie mascherine direttamente sul sito www.spigasclienti.it, inviando una mail a mascherine@spigasclienti.com o chiamando il numero verde dedicato 800.135.884.



Di seguito gli sportelli dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30:



Sarzana - Piazza San Giorgio 19038

?Bolano - Via Italia 42 19020

Levanto - Corso Italia 45 19015

La Spezia - Via Francesco Crispi 129 19124