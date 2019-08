Spezzino nona provincia più vecchia d'Italia

La Spezia - La Liguria, si sa, è la regione più anziana d'Italia. Precisamente, quella con il più alto indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra la popolazione over 65 e quella fino a 14 anni. E Savona, con indice di vecchiaia pari a 260 (valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi) è la provincia più vetusta di tutt'Italia, dati Istat 2018. Lo Spezzino, con un indice di 243, risulta essere la nona provincia italiana più anziana. Davanti ha tutte le altre province liguri (la menzionata Savona, Genova a quota 253, Imperia con 249) nonché Biella (259), Gorizia (258), Ferrara (252), Oristano (251) a Alessandria (244). I vicini di Massa Carrara sono un passo dietro: indice di vecchiaia pari a 236.



“La Liguria è di gran lunga la regione più anziana del paese e insieme quella con la maggiore differenza fra il numero di nascite e di morti – in favore di queste ultime. Dall’altro lato ci sono le province di Napoli, Caserta e Bolzano, dove invece l’indice di vecchiaia è il più basso e la popolazione risponde di conseguenza”, scrivono su IlSole24Ore nell'ambito di uno studio in merito all'italica vecchiaia. Secondo proiezioni Istati, fra vent'anni in Italia ci saranno quasi diciannove milioni di anziani, cinque milioni di anziani in più rispetto ad oggi, e la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) avrà subito una contrazione, sempre di circa 5 milioni, stanziandosi al di sotto dei 34 milioni. Un progressivo incanutimento che, per Istat, i flussi migratori non riusciranno a compensare. “Rispetto al 2002 – riposta infine il Sole - l’indice di vecchiaia è cresciuto parecchio ovunque, con l’unica eccezione dell’Emilia-Romagna. La Liguria era allora e resta ancora oggi l’area dove vive il maggior numero di over 65 e pochissimi ragazzi fino a 14 anni”.