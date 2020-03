Spezzini attenti, nei negozi si entra un po' alla volta

La Spezia - Situazione relativamente tranquilla alla Spezia, ma avere sul collo il fiato della zona rossa sta senz'altro spingendo la cittadinanza a vivere con più cautela. Non si segnalano particolari ansie da accumulo di beni alimentari, mentre le attività commerciali si adeguano a quanto ieri richiedeva il buon senso e a quanto oggi raccomanda fortemente l'articolo 2 del Decreto presidenziale uscito nelle scorse ore. Stamani, come testimoniano le foto, non è stato difficile incontrare avventori che aspettavano all'esterno della attività commerciali, in attesa di entrare, nel rispetto delle norme anti assembramento. Del resto è ormai chiaro a tutti che per scongiurare una escalation non c'è altro da fare che vivere con rispetto degli altri, specie dei più deboli, e con senso civico. Chiusura inoltre per le attività 'colpite' in questo senso dal Decreto, ad esempio le sale giochi, quali il Bingo di Piazza Cavour (nelle foto sotto l'articolo).