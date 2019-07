Spezia torna in piazza contro Pillon: "Passo indietro di 40 anni"

La Spezia - "Il Disegno di legge Pillon va rigettato in toto e non ci tranquillizzano le voci su possibili revisioni o ritiri dell'iniziativa". Così le attiviste del movimento che si batte contro il Ddl griffato dal senatore leghista Simone Pillon, scese in piazza oggi per ribadire il loro niet a un'azione politica ritenuta un pericoloso passo indietro. Oltre cinquanta i manifestanti presenti in Piazza Mentana, davanti al Civico. Tante donne, sì, ma anche uomini che hanno sposato la causa 'No Pillon'. Presenti rappresentanti di Udi - Unione delle donne, Comitato No Pillon e Non una di meno.



"L'approvazione del Ddl Pillon - proseguono gli attivisti - significherebbe riportare questo Paese indietro di 40 anni perché contiene norme che vogliono cancellare tutti gli strumenti di tutela previsti nei casi di violenza e tutti i diritti conquistati dalle donne in anni di lotta: la cancellazione dell'assegno di mantenimento, l'introduzione della sindrome da alienazione parentale, l'impossibilità per le donne che subiscono violenza di fuggire dalla casa familiare assieme ai figli minori, l'introduzione della mediazione familiare obbligatoria".