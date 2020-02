Spezia, storia di una "signoria" quasi nata

La Spezia - Spezia è stata "quasi" un signoria. Fu la lungimiranza di Niccolò Fieschi a farla diventare realtà...fino a che non si è messo contro una potenza assoluta: Genova che come avvertimento gli distrusse un castello i cui resti, forse, potrebbero giacere a pochi passi da un altro presidio che ancora oggi troneggia sul golfo: il castello San Giorgio.

E' questa una delle possibili interpretazioni della Spezia del Trecento che nonostante l'arrivo della peste nera riuscì a godere un periodo florido fatto di vendite, acquisti e un accerchiamento che solo uno storica storica appassionata, come la professoressa Enrica Salvatori associato di Storia medievale dell'Università di Pisa, potrebbe raccontare.



Ha trattato di questi temi l'incontro di questo pomeriggio al Museo Etnografico della Spezia che in queste settimane cerca di svelare tanti aspetti della storia del territorio difficili da ricostruire per la scarsità di documentazioni. L'aspetto principale che emerge è la potenza economica di Nicolò Fieschi e del suo progetto di realizzare in una zona strategica come quella di Spezia una signoria. Siamo nel 1252 e Fieschi, appoggiato dal Papa Innocenzo IV, e mezza Italia è in tumulto per la morte di Federico II. Scomparso nel 1250 lascia un territorio da rimettere insieme.

A questo punto entra in gioco Nicolò Fieschi che per acquisire tutto quello che può va contro il vescovo che deve sottostare comunque alle sue volontà per i legami che lo stesso Fieschi ha con il papa.

Nicolò dunque pezzo per pezzo acquista anche Bracelli, Padivarma e delle quote di Vezzano e Carpena. Tutto questo con il benestare di Genova: Lerici e Porto Venere sono amiche e tutto sembra filare liscio.

Spezia, l'origine del nome rimane tutt'ora un mistero perché fino ad ora ci si è basati su toponimi dotti quindi non compatibili sull'attribuzione da parte del popolo, cresce è fiorente. In completa controtendenza rispetto ad altri territori devastati in primis dalla peste. La crescita è tale che Fieschi riesce anche a far costruire un castello in centro.

La "signoria" sembra fatta ma qualcosa va storto: Fieschi riesce a mettersi contro Genova facendo passare Carlo I D'Angio. La Superba risponde attaccando i territori acquistati da Fieschi dal mare e dai monti (passando per Brugnato e Borghetto). Il castello spezzino viene distrutto e la signoria finisce.

Il violento monito dei genovesi mette in allarme gli altri territori che si consegnano letteralmente. Anche Fieschi cederà e venderà quello che resta della "sua" Spezia per 25mila lire genovesi.



Sfumato il sogno della signoria Carpena resta la podesteria del territorio. In quel luogo abitanti dovranno recarsi per sbrigare tutte le faccende burocratiche. Ma sono state proprio le necessità commerciali e non solo dei cittadini a riscrivere nuovamente la storia.

Da quello che si apprende dall'interpretazione dei documenti della professoressa Salvatori Spezia era un luogo sì poco abitato prima dell'avvento di Fieschi ma che con questa ventata di vitalità del progetto della signoria aveva portato: commercio, scambi e addirittura un ospedale un luogo di ospitalità e non di cura. Tutte tracce contenuti nei documenti.

Questo radicale cambiamento portò ad un'altra svolta: furono proprio i rappresentanti delle comunità a chiedere che Spezia diventasse il luogo deputato per svolgere le attività di podesteria. Incarichi che fino a quel momento erano deputati a Carpena e Vezzano Ligure, di fatto troppo lontani e scomodi per i presidi in riva al golfo.

In merito venne fatta anche una riunione nella Chiesa di Santa Maria alla Spezia dunque. Gli spezzini dell'epoca non si sarebbero opposti al dominio genovese ma necessitavano di avere un podestà, un consiglio degli anziani. Insomma, le figure apicali che gettarono le basi verso una maggiore autonomia.

Il passaggio avvenne. L'antica Vesigna, una volta centro del potere, sparì completamente. Carpena decadde, Vezzano mantenne parte dei suoi poteri ma sconsigliava ai suoi locali di svolgere le pratiche alla Spezia: questo spostamento di territorio impoveriva la podesteria, che prendeva i tributi di chi vi abitava, sancendone una pesante crisi economica e poi la fine.