Spezia’s Confidential, in edicola il numero di Natale

La Spezia - Per il 59° anno consecutivo è in edicola, dal 15 dicembre, Spezia’s Confidential. Il periodico, fondato dal giornalista Rino Capellazzi, è ricco di articoli tra i quali "Spezia vs Sarzana la 'guerra' continua", "Class action dei tifosi contro Lega B e Dazn", le pagelle di sindaco e assessori, "Spezia non è nata per merito dell'arsenale - 3^ parte", la doppia pagina sul calcio giovanile, Lerici's Confidential con la pagella alla giunta, le frasi celebri del 2018 e le vignette del maestro Luccarini e di Vigo. E tanto altro ancora…