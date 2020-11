Spezia resta tra i capoluoghi meno motorizzati

La Spezia - Nella motorizzatissima Italia, La Spezia città tiene botta tra i capoluoghi di provincia che vanno, almeno un po', controcorrente. Lo conferma il 27mo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, che racconta come il capoluogo levantino abbia 51.9 automobili ogni cento abitanti, e risulti quindi al quarto posto in questa specifica classifica, dietro l'angusta Venezia (42.6), il capoluogo regionale Genova (47.2) e Milano (49.5). Il quarto posto è una conferma rispetto al report 2019 di Legambiente e Ambiente Italia, mentre fino alla rilevazione dell'anno precedente (2018) La Spezia poteva vantare la terza piazza. Per quanto meno affollata da autovetture rispetto alla stragrande maggioranza dei capoluoghi di provincia del Belpaese, La Spezia sta vedendo comunque incrementare il valore in questione: il report del 2015 parlava di 49.7 auto per cento anime, ma già l'indagine di due anni dopo vedeva superato il muro i una quattro ruote ogni due abitanti; la crescita è proseguita fino alle quasi 52 macchine ogni cento spezzini. I nostri vicini di Massa-Carrara, stando all'Ecosistema urbano diffuso in queste ore, si assestano oltre la quarantesima posizione, con 63.1 automobili ogni cento apuani residenti nei due principali centri della provincia.



Se la popolazione motoristica è tra le meno fitte a livello nazionale, il dato sugli incidenti con morti e feriti, per La Spezia, non è dei migliori, con 6.1 morti o feriti ogni mille abitanti, che frutta una 71ma posizione complessiva nella graduatoria dei 104 capoluoghi. Certo, pur non essendo un valore esaltante, è in miglioramento rispetto al 7 fisso delle rilevazioni degli anni precedenti. Ligure il penultimo posto in questa classifica: lo occupa Genova con oltre 8.3 morti o feriti ogni mille residenti nel territorio comunale della Superba. Meglio solo di Bergamo (10.1). Buono lo score spezzino per quanto riguarda il numero dei passeggeri accolti dal trasporto pubblico (15ma posizione) e l'offerta del Tpl (12ma piazza), come rilevato con soddisfazione da Legambiente (QUI).