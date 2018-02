Spezia più vecchia dell'Italia. E le mamme sfornano a 32 anni

Un'occhiata su popolazione e nascite dopo l'allarme lanciato dall'Istituto nazionale di statistica.

La Spezia - Ieri l'allarme dell'Istat: gli italiani sono sempre più vecchi, età media 45 anni. "L'invecchiamento della popolazione - spiega l'Istat - è influenzato da molteplici fattori che comprendono i livelli di mortalità, di fecondità, i servizi per la salute e gli stili di vita degli individui. Fattori che non smettono di far sentire la loro azione anche in Italia e che, a ritmo lento ma regolare, stanno progressivamente mutando il profilo per età della popolazione", spiega l'Istituto. All'incanutimento non si sottraggono La Spezia e provincia: l'età media spezzina è di 47.9 anni, in crescita e superiore alla media nazionale.



L'Istat rileva anche come l'età media del parto sia salita a 31.8 anni. Lo Spezzino è in linea - 31.7 - con questo valore. E nella nostra provincia gli uomini diventano padri in medi a 35.4 anni. Il tasso di fecondità spezzino - cioè il numero di figli per donna - è di 1.26 per le mamme italiane e di quasi 2 per quelle straniere.



Numeri, quelli elencati, che oggi risuonano particolarmente attuali: mai una campagna elettorale aveva premuto con così tanta decisione i tasti della natalità e della ripresa demografica. Ripresa demografica 'indigena', in particolare, visto che i numeri della popolazione una pompa costante ce l'hanno: quella dell'immigrazione. Basti pensare che la popolazione straniera residente in provincia oggi rasenta le 20mila unità, circa il 9 per cento del totale. Valori in costante crescita: un decennio fa gli 'stranieri spezzini' erano poco più di 11mila.