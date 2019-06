Spezia ha la sua 'Via Oriana Fallaci'

La Spezia - Inaugurata oggi pomeriggio alle 17.00 la via dedicata a Oriana Fallaci (1929-2006), tra via Lunigiana e via del Cappelletto, nel quartiere di Mazzetta. Un'iniziativa fortemente voluta e rivendicata dalla Lega spezzina. E' noto come la scrittrice e giornalista fiorentina sia diventato uno saldo riferimento culturale per il Carroccio, in particolare in seguito all'inasprimento delle sue posizioni nei confronti del mondo islamico successivo all'11 settembre. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, il consigliere Andrea Biagi in rappresentanza della Provincia, autorità religiose e militari e una nutrita delegazione leghista.