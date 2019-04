Spezia forte nella sicurezza e debole nell'accoglienza

E un posto di metà classifica nella graduatoria sul 'Ben-vivere nei territori' stilata dal quotidiano Avvenire.

La Spezia - Il quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, in collaborazione con la Scuola di economia civile e con il supporto di Federcasse, ha deciso di costruire una classifica del “Ben-vivere nei territori” tenendo conto del fatto che fattori “quali la ricchezza pro-capite, lo sviluppo economico e le opportunità occupazionali sono una parte importante [del benessere] sì ma niente affatto esclusiva, che anzi, quando non ben governati, possono persino essere controproducenti”, come scrive Francesco Riccardi, che racconta: “Siamo partiti da un’attività di analisi, una serie di focus group per comprendere a fondo quali fattori influiscono maggiormente sulla qualità della vita delle persone e in quali ambiti gli abitanti di una città riescono meglio a esprimere se stessi, sviluppare le proprie potenzialità, essere generativi, cioè riuscire a incidere sulla vita degli altri in maniera significativa”.



Sei le aree di indagine: demografia, benessere psichico, generatività in potenza (l’insieme delle condizioni individuali necessarie per essere potenzialmente incisivi in modo positivo nella vita degli altri), generatività in atto (l'incidere positivamente e a vari livelli nelle vite altrui), infine 'condizioni di generatività', cioè “l’insieme delle condizioni potenziali di un territorio necessarie alla costruzione di uno spazio favorevole alla diffusione delle diverse forme espressive di generatività”. Questo approccio si è tradotto in una decina di voci senz'altro più eloquenti, valutate con punteggi da uno a cinque: demografia e famiglia, impegno civile, ambiente turismo cultura, servizi alla persona, salute, lavoro, economia e inclusione, capitale umano, legalità e sicurezza, accoglienza. Parte dei dati utilizzati sono recenti (2016, 2017, 2018), altri hanno qualche annetto in più.



La Spezia e provincia, con la 55ma posizione nella graduatoria generale, si sistemano quasi all'esatta metà del guado, guardando da pari distanza il terzetto di testa (Bolzano, Trento, Pordenone) e quello finale (Sud Sardegna, Reggio Calabria e, 107ma, Napoli). Nessun en plein per lo Spezzino, ma c'è un 4 su 5 alla voce 'Legalità e sicurezza' che, da un lato, parla di una provincia sicura (dati relativi al 2016), dall'altro non rappresenta una particolare eccezione su scala nazionale: diverse province fanno 5 su 5 e si contano sulle dita di una mano quelle sotto il 4. Qualcosa che fa senz'altro riflettere dal momento che la sicurezza è il pallino vincente delle forze politiche al momento più in voga in Italia e in Europa. Voto 3 per Economia e inclusione, Salute, Capitale umano e Lavoro. Voto 2, invece, per quanto concerne Demografia e famiglia, Ambiente turismo cultura, Servizi alla persona e Impegno civile. E c'è anche un 'uno', che contrassegna la voce Accoglienza, che guarda al fenomeno migratorio e al tema dell'integrazione soppesando fattori quali la somma spesa dai comuni in questi ambiti, i numeri di permessi di soggiorno, la presenza di Sprar. Un voto basso condiviso in verità con diverse province italiane, molte delle quali – tra cui le capoliste del Triveneto – hanno il medesimo voto spezzino. La classifica dell'accoglienza – con dei 'due' un po' 'migliori' di altri – Roma, Bologna e Isernia.