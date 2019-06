Spezia e le suore Luigine in India, una storia lunga quarant'anni

La Spezia - “Oltre quarant’anni di collaborazione tra Spezia e le comunità delle suore Luigine in India”: è il titolo dell’incontro che, organizzato da “Nuovo cammino”, si svolgerà giovedì prossimo alle 17,30 presso il palazzo di piazza Sant’Agostino 17, al primo piano. L’appuntamento va al di là degli adempimenti associativi ed è finalizzato a presentare il cammino fatto sinora circa il forte legame di collaborazione consolidato negli anni tra la città e le comunità delle Luigine indiane. La ragione di ciò parte dalla forte presenza delle suore Luigine alla Spezia, cui si è aggiunto l’incontro con suor Damiana (foto), con la quale si è instaurata una forte amicizia che è diventata collaborazione intensa con il ramo indiano della congregazione. Giovedì saranno passate in rassegna le attività svolte lo scorso anno, a partire dal forte contributo ad un progetto che ha visto quattordici ragazze poter accedere alla pre–università e dall’appello, raccolto, a seguito della straordinaria inondazione che si è abbattuta nello stato indiano del Kerala. Verrà inoltre ricordato il convegno tenutosi a Tele Liguria Sud con la presenza proprio della compianta suor Damiana, che presentò, pochi mesi prima di morire, uno dei suoi libri e fece tutti partecipi di particolari inediti della sua vocazione. Proprio quel giorno venne chiesta una particolare attenzione alla nuova frontiera missionaria delle Luigine: costruire una scuola per bambini tribali della scuola materna ed elementare nello stato di Orissa, dove le suore sono già presenti da anni. “Nuovo cammino”, inoltre, ha messo in cantiere una iniziativa per invitare gli studenti delle scuole superiori spezzine a riflettere sulle relazioni che inviate anno dopo anno da suor Damiana, dalle quali emergono le innovative modalità delle attività sociali in India. All’incontro di giovedì tutti possono intervenire.