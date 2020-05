Spezia e i cassonetti intelligenti, confronto nel salotto Legambiente

La Spezia - Esordio ieri pomeriggio per il ciclo di dirette Facebook curate da Legambiente Liguria. La prima puntata ha visto il presidente regionale dell'associazione, Santo Grammatico, il direttore legambientino Giorgio Zampetti e Luca Piatto, responsabile area rapporti con il territorio del Conai, Consorzio nazionale imballaggi. Tra le considerazioni emerse, la sensazione che il periodo di emergenza sia coinciso e stia coincidendo con un aumento dei rifiuti da imballaggio, vista la contrazione dell'acquisto del cosiddetto fresco appannaggio di cibi in confezione. Questo affiancato – altro aspetto Covid-19 correlato – al rammarico per gli abbandoni di mascherine e guanti monouso, dispersi da quegli incivili che hanno semplicemente trovato nuovi strumenti per dare sfogo al loro lacunoso senso civico. Ai temi di ordine nazionale e regionale se ne è affiancato uno locale, stimolato dall'esponente spezzino di Legambiente Stefano Sarti. L'argomento è il ritorno “per ragioni politiche” alla raccolta stradale nel capoluogo, fatto che, scrive Sarti, “trascina il gestore Acam Ambiente- Iren a fare le stesse scelte anche negli altri comuni come il mio (Ameglia, ndr), che con il porta a porta arriva oltre il 70 per cento. Sarà inevitabile che Spezia e altri tornino indietro rispetto al 65 per cento?”.



“Bisogna stare molto attenti – ha messo in guardia Zampetti -, prima di tornare ad altre modalità è necessario fare ragionamenti accurati. Questo non è assolutamente il momento di mollare, anche a fronte di complessità e della delicatezza della fase. Ci auguriamo non ci siano passi indietro”. E ha osservato che il porta a porta è un sistema che funziona particolarmente bene “se affiancato da sistemi di premialità, come quelli previsti dalla tariffazione puntuale”. Piatto ha affermato che “il porta a porta consente di conferire con maggior comodità e lo stradale paga maggiormente gli atteggiamenti non sempre attenti della cittadinanza. Ma dopo tanti anni di raccolta differenziata credo che magari siamo anche pronti a essere più attenti, quindi a garantire buoni risultati anche con la raccolta stradale, che – considerazione non peregrina – costa molto di meno. Non è così impossibile pensare a buoni risultati anche con la stradale, che certamente va calibrata in funzione delle caratteristiche del territorio e dei rifiuti. L'esperienza intrapresa a Spezia è positiva, è un sistema intelligente che ha tutte le carte in regola per sviluppare la raccolta, non per una sua retrocessione”. Il caso spezzino sarà affrontato nel dettaglio in occasione dell'approfondimento in programma il 21 maggio, con ospite l'assessore all'ambiente Kristopher Casati.