Spezia e Tolone gemellate da sessant'anni, incontro a Palazzo civico

La Spezia - Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, questa mattina ha incontrato a Palazzo Civico la delegazione di Tolone, con a capo Jacqueline Martin-Lombard consigliera delegata ai rapporti di gemellaggio per la città di Tolone, e giunta in città in occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra La Spezia e Tolone.

La delegazione è stata invitata alla Spezia proprio in questi giorni anche per dare modo agli ospiti francesi di prendere parte ai festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione dell’Arsenale militare della Spezia.