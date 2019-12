Spezia dinamika lancia la petizione per i fuochi d'artificio silenziosi

La Spezia - Spezia Dinamika ha lanciato una petizione online sulla piattaforma Change.org per raccogliere firme a favore dell’utilizzo dei fuochi d’artificio silenziosi in occasione delle manifestazioni e delle feste nel territorio spezzino come il Palio del Golfo ed altre feste patronali tipicamente estive.

In una nota dell’associazione si legge: “I promotori vogliono sensibilizzare i cittadini sul tema dei fuochi d’artificio e le relative ripercussioni sul benessere degli animali che risentono molto dei boati che i botti emettono. La petizione è destinata a tutti cittadini, ma soprattutto per dimostrare alle varie amministrazioni comunali che il tema dei fuochi d’artificio è molto sentito da parte dei cittadini. Chiunque abbia un animale a casa sa bene cosa possono significare questi rumori per il benessere degli animali. È da considerare anche l’inquinamento atmosferico che i fuochi d’artificio emettono nell’aria, poiché la combustione delle sostanze chimiche produce delle polveri sottili, i cosiddetti PM10. E non solo, perché vengono emessi nell’atmosfera anche metalli pericolosi come potassio, magnesio, ferro, stronzio, bario, alluminio, zolfo, titanio, manganese e rame che come risaputo non fanno bene all’organismo umano, oltretutto dopo l’emissione nell’aria si depositano nell’acqua e nel terreno. I rumori assordanti provocati dai fuochi d’artificio sono anche molto dannosi per le persone con il disturbo dello spettro autistico perché per loro l’effetto dei boati e dei rumori dei botti così come dei fuochi d’artificio può portare a potenziali malori e stati di profonda agitazione. I rumori forti possono generare in persone con autismo un alto livello di ansia e stress, e persino arrivare a causare episodi di crisi”.

“Queste sono solo alcune delle problematiche che i fuochi d’artificio e i botti generano sulle persone, sugli animali e sul nostro ambiente circostante – prosegue la nota -. Ci auguriamo che i cittadini rispettino le ordinanze sui botti emanate da alcuni sindaci e che questo anno possa concludersi in pieno rispetto e reciprocità tra tutti i cittadini senza arrecare danni a chi soffre per i rumori assordanti come i nostri amici animali e le persone affette da disturbi dello spettro autistico.

L’associazione Spezia Dinamika chiederà poi ai comuni del territorio spezzino di attivarsi al fine di favorire spettacoli pirotecnici silenziosi, così come succede in altre realtà d’Italia.

La raccolta firme durerà fin dopo il capodanno”. Qui il link per firmare la petizione: https://www.change.org/p/