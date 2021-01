Spezia dinamika: "Noi con gli studenti"

La Spezia - "Abbiamo deciso di sostenere la manifestazione di martedì 12 gennaio organizzata da Unione degli Studenti - La Spezia. Gli studenti sono i primi a voler tornare a scuola, i giovani in generale non sono solo quello che vogliono farci vedere i telegiornali, dipinti erroneamente come soliti protagonisti di risse e movida fuori controllo". Lo scrivono in una nota i membri di Spezia dinamika.

"Tantissimi hanno la legittima voglia di riprendere in mano il proprio futuro, di poter tornare a condividere a scuola gli anni più importanti della loro vita, quelli della formazione - proseguono -. Saremo in Piazza Verdi a supportarli, perché fino a pochi anni fa noi eravamo lì come loro, nelle scuole, ed essendo noi un movimento composto in larga parte da universitari comprendiamo benissimo quanto sia difficile vivere questa situazione per uno studente, quanto sia frustrante non ricevere la giusta considerazione. Riportiamo temi come la scuola, l'università e la formazione in generale al posto che meriterebbero nell'agenda pubblica. Ne abbiamo bisogno, tutti".