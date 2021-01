Spezia contro la Samp. Scatta l'ordinanza anti assembramenti

La Spezia - Limitazioni in città per la sfida casalinga dello Spezia contro la Sampdoria. Scatta l'ordinanza del Comune della Spezia. La firma del sindaco è arrivata questa mattina e, da come si legge in una nota, si tratta di un provvedimento per "il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19".

Quando scatta l'ordinanza e cosa prevede. "Si tratta di misure che, a seguito dell’incontro del Gruppo Operativo Sicurezza riunitosi l’8 gennaio scorso e viste le richieste dell’Ufficio Gabinetto della Questura della Spezia - si legge nella nota - si rendono necessarie al fine di evitare occasioni di assembramento tipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche".

Lunedì dunque, dalle ore 17 alle ore 20.30, entrerà in vigore il divieto di stazionamento – fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, in via Don Giovanni Minzoni, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa, in Via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio, in Via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia, in Via XXV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e via Santorre di Santarosa e in Largo Michele Fiorillo. Dalle ore 17 alle ore 22 il divieto di stazionamento in via dei Pioppi, nel tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno, in via XV Giugno, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini, in via Baracchini, nel tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro, nella pista ciclabile di Fabiano, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via dei Buggi, in viale Nicolò Fieschi, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola e in viale Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra Viale Giovanni Amendola e Corso Cavour.