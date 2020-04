Spezia blindata, calano le Pm 10

La Spezia - Pm 10 in calo con l'entrata in vigore delle misure anti contagio da coronavirus, in particolare dopo la stretta con la quale il 22 marzo sono state ridotte all'osso le attività produttive alle quali è concesso operare, in quando fornitrici di servizi e prodotti essenziali. I valori – numeri raccolti dalla Regione – dicono ad esempio che lo scorso 27 marzo le polveri Pm 10 alla stazione di rilevamento della Maggiolina erano 12 microgrammi per metro cubo (valore medio giornaliero), mentre sia il 20 che il 13 marzo erano oltre il doppio: 25 mg/c. La centralina di Piazza Saint Bon ha registrato 20, 19 e 15 mc/c sempre nei soliti tre giorni presi a campione: anche qui, quindi, si è assistito a un calo. Idem per il rilevatore di Via San Cipriano: dai 25 mg/c del 13 marzo ai 15 del 27, passando per i 24 del 20 marzo. QUI una recente indagine di CdS sul decremento del biossido di azoto in queste settimane di 'coprifuoco'.



N.R.