Spezia Risorse spiega come pagare la Tari

La Spezia - Vista l’imminenza delle scadenze esattoriali si segnala il piano di rateizzazione della Tari, la tassa che regola i rifiuti domestici, del comune della Spezia. Prima rata in scadenza il 30 aprile, seconda rata il 31 maggio, terza rata il 30 giugno, quarta ed ultima rata entro il 30 settembre 2019. Oppure, come di consueto, in soluzione unica entro il 17/06

I pagamenti potranno essere effettuati nelle seguenti modalità:



• presso gli uffici postali

• mediante bonifico bancario

• presso gli sportelli della rete Carispezia

• tramite le casse automatiche attive presso

• SpeziaRisorse S.p.A. (Via Pascoli)

• Corpo di Polizia Municipale (Via Lamarmora)

• salone Anagrafe di Palazzo Civico (Piazza Europa)

• presso le tabaccherie aderenti al circuito ITB

• mediante il pagamento OnLine con PagoPA