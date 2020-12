Spezia Risorse, bando di selezione per l'assunzione di una persona

La Spezia - La società partecipata Spezia Risorse Spa apre un bando di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona con mansioni polivalenti esperibili nell’ambito dei servizi finanziari di Spezia Risorse S.p.a. ed inquadrata nell'area economica d – livello 1 del Ccnl comparto funzioni locali armonizzato con accordo sindacale del 23 settembre 2019 e formazione della graduatoria per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. Tale bando rimane in vigore dal 20/11/2020 al 31/12/2020. La selezione verrà effettuata da una Commissione Esaminatrice mediante esame del curriculum, test e colloquio.



Tutte le comunicazioni inerenti alla selezione verranno effettuate mediante posta elettronica. Il bando integrale ed i suoi allegati, Modello di Domanda e Comunicazioni Utili, sono disponibili sul sito www.speziarisorse.it nella sezione news della home page e nella sezione "Società trasparente - Bandi di gara e contratti" e scaricabili in formato pdf. Per ogni informazione telefonica relativa al bando ed alla selezione rivolgersi al n° 0187 1603005 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. N. verde 800495340- Fax: 0187 1858819