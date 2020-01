Spezia Dinamika conferma l'impegno: anche nel 2020 l'aula studio funzionerà

La Spezia - Per il 2020 l’associazione giovanile Spezia Dinamika rinnova, in collaborazione con il Circolo culturale Fantoni, il progetto dell’aula studio? nel fine settimana? per poter permettere agli studenti universitari e non di studiare.

La decisione del rinnovo della collaborazione viene presa a margine dell’analisi dei dati dell’affluenza per il periodo di prova intercorso da ottobre fino al 31 dicembre 2019. I dati hanno dimostrato che lo spazio studio risulta essere molto utilizzato dagli studenti spezzini nel sabato pomeriggio e nella giornata di domenica. ?



Si sono verificate anche giornate dove lo spazio, situato nel cuore del quartiere umbertino, ha registrato presenze record di 55 persone riempiendo totalmente i locali del circolo Fantoni. L’analisi dei dati dell’associazione giovanile ha anche evidenziato che gli studenti spezzini sono meno propensi a studiare il sabato mattina, a fronte di presenze medie di 15 persone?. I costi della gestione dello spazio studio saranno parzialmente coperti da?ll’associazione Spezia Dinamika, benché il grosso delle spese viene ? sostenuto dal circolo culturale Fantoni?. Spezia Dinamika sosterrà la sua parte di costi grazie al contributo e al tesseramento dei suoi sostenitori e nonché iscritti?, ed è per questo che l’associazione giovanile lancia una campagna di tesseramento a sostegno di questa iniziativa ed altre future?.



Spezia Dinamika e tutti i suoi iscritti ringraziano il circolo Fantoni per la collaborazione e per il servizio che questo offre ai giovani, il futuro della città. Spezia Dinamika rammenta che studiare è un diritto e come tale andrebbe sostenuto e garantito dalle istituzioni e da chi gestisce la cosa pubblica favorendo l’apertura delle biblioteche e degli spazi pubblici anche nel fine settimana, non dovrebbe esistere vincoli di nessun genere per investire in cultura, istruzioni e spazi di aggregazione giovanili. In conclusione l’associazione Dinamika ricorda che l’Assemblea degli iscritti ha deliberato il nuovo orario per l’anno 2020: Sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 19; domenica mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 19.