La Spezia - Il lavoro è tanto e gli operatori di Piazza Cavour non fanno mancare la spesa a chiunque li chiami. Ed è così che si prosegue in un percorso in salita in senso metaforico che fisico. Lo sa bene Bryan Herdocia che proprio questa mattina ha documentato una consegna effettuata nella prima zona collinare della città: Costa di Murlo.

Salite incantevoli a sasso, immersi nella natura e tra i muretti. "Una signora anziana della zona - racconta Herdocia - ci ha chiamati perché non aveva più nulla in casa. Le portiamo tutto quello che le serve, che sia salita oppure discesa noi ci siamo".

E di consegne di questo genere, in questi tempi, capitano. In diverse zone della città per soddisfare tutte le richieste molti negozi di alimentari e prima necessità hanno deciso di limitare l'orario al pubblico tra le 13.30 e le 15. Se la prima parte della giornata è dedicata al pubblico, l'altra metà e dedicata proprio alla consegna a domicilio. Richieste che vengono evase nelle ore pomeridiane.

Anche Piazza Cavour si è adeguata a tutte le novità con consegne per tutto il giorno e in tutto il territorio comunale e con qualche commissione fuori Comune.