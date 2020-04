Spesa sospesa anche con Arci Canaletto, come donare

La Spezia - “In queste settimane abbiamo incrociato tante persone che con il prolungarsi dell'emergenza sanitaria stanno vivendo un sensibile peggioramento delle proprie condizioni materiali”. Sono le parole dei ragazzi dell'Arci Canaletto che lanciano una nuova iniziativa dedicata a chi è in difficoltà.

“Lavoratori e lavoratrici in nero o precarie – scrivono dall'Arci -, colf e badanti, persone che prima della pandemia pur non essendo ricche riusciamo ad andare avanti e che oggi invece hanno sempre più difficoltà ad acquistare generi alimentari e di prima necessità. Senza dimenticarci di chi invece già viveva in una condizione di difficoltà che l'emergenza è andata ad aggravare. Per questo abbiamo deciso di partite con un banco alimentare di mutuo soccorso. Una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità che verrano distribuiti dai volontari e dalle volontarie di #casacanaletto alle persone e alla famiglie in difficoltà economica e sociale del quartiere e delle zone limitrofe”.

E' possibile donare contattando il 3409664476 oppure la mail arci.circolocanaletto@gmail.com e attraverso il portale Arcs Culture Solidali https://www.arcsculturesolidali.org/it/alimentalasolidarieta/