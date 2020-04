Spesa sospesa, anche CAI e Soccorso Alpino in campo

La Spezia - Il servizio della “Spesa Sospesa” lanciato dalla Croce Rossa della Spezia si allarga per rispondere al grande numero di richieste da parte di persone e famiglie in difficoltà economica, che in questi giorni di emergenza non riescono ad acquistare beni di prima necessità. Anche il Club Alpino e il Soccorso Alpino della Spezia hanno messo generosamente a disposizione le proprie forze per potenziare l’attività di assistenza della Croce Rossa spezzina: i volontari di CAI e Soccorso Alpino, infatti, hanno già iniziato a ritirare presso le abitazioni dei donatori i generi di prima necessità, che vengono poi raccolti e distribuiti alle persone in difficoltà che ne fanno richiesta attraverso il centralino CRI.



Chi desidera donare beni di prima necessità può contattare questi numeri: Stefano Pintus 3398373537, Rita Passeri 3663304475 oppure Alessandra Virgilio 3494679480 (il ritiro avviene preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì). Resta attivo anche il centralino della Croce Rossa, ai numeri 01871863280 o 3467830511, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00. In questo modo, grazie alla sinergia con CAI e Soccorso Alpino, il servizio della “Spesa Sospesa” potrà rispondere alle esigenze di un numero ancora maggiore di famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza.