Spesa e medicine a casa nei comuni dalla Lunigiana alle Cinque Terre

La Spezia - Ecco una lista, parziale e in aggiornamento dei contatti utili per ottenere spesa e medicine a casa nei piccoli comuni.



ARCOLA

Dalle 15 di oggi, mercoledì 11 marzo, sarà attivo il servizio di prenotazione di farmaci e generi alimentari solo per le persone a maggior rischio contagio (anziani, infermi, ammalati, o chi deve osservare periodi di isolamento domiciliare o quarantena, residenti nel territorio comunale) chiamando il numero verde 800 948035, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il Comune di Arcola raccomanda di utilizzare il numero solo per le persone indicate e solo per le necessità di farmaci e generi alimentari.



AULLA

Di seguito i contatti dei commercianti di beni alimentari e di farmacie disponibili al servizio di consegna a domicilio all'interno del nostro Comune.



Beni primari

Farmacia San Severo - Aulla - 0187 420207

Antica Farmacia Malaspina - Pallerone - 0187 418000

Dolce Pane - Pallerone - 0187 418314

Panificio Malatesta - Pallerone - 347 5217553

Panificio Vannini - Aulla - 0187 421456

Pasta Fresca di Bugliani Anna - Aulla - 0187 420251

La Grande Mela Ortofrutta - Aulla - 329 0227627

Macelleria Ruggeri - Aulla - 408500

Panificio Mamberti - Aulla - 347 8823353

Caramazzi (Latte, formaggi e salumi) - Fivizzano - 333 8905876



Beni secondari

Pizzeria Il Moro - Albiano Magra

Pizzeria Il Paradiso - Pallerone

Pizzeria Controvento - Serricciolo

Pizzeria Il Capannone - Pallerone

Nilde Fiori - Aulla

Alì Doner Kebab - Aulla

C'è Pizza per te - Aulla

Otaku Store - Aulla

Caffè e Dintorni - 392 4992072



BOLANO

Servizio domiciliare per over 75 di consegna farmaci e spesa per tutto il periodo di durata dell'emergenza Codiv-19. Contattare l'ufficio Servizi sociali 0187941725 oppure 0187941726.



BORGHETTO VARA

Il Comune di Borghetto di Vara invita le persona anziane con rete familiare insufficiente a chiamare gli uffici comunali 0187894121 in caso avessero bisogno di farmaci o prodotti alimentari. Il Comune provvederà tramite proprio incaricato a consegnare detti prodotti.



BRUGNATO

L'Amministrazione Comunale, in questo periodo di emergenza sanitaria, a maggior tutela delle persone anziane e di coloro che non possono contare di un supporto famigliare, mette a disposizione un servizio a domicilio per le richieste di approvvigionamento alimentare e farmaceutico, da segnalare agli uffici comunali, che si avvarranno della collaborazione dei volontari della squadra comunale di protezione civile e della Croce Azzurra brugnatese. Le richieste vanno comunicate durante gli orari d'ufficio al numero 0187894110.



FIVIZZANO

Da questa mattina è attivo il numero telefonico 3487717414 al quale sarà possibile telefonare per avere l’aiuto necessario alle persone anziane (over 65 con patologia e over 75 senza patologia).



FOLLO

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare un servizio domiciliare di consegna farmaci e spesa per tutta la durata dell’emergenza per i cittadini ultra 75enni, grazie alla collaborazione della Protezione civile Follo e della Croce Rossa Follo. I numeri da chiamare sono lo 0187559263 della Croce Rossa e lo 0187599919 del Comune di Follo.



LEVANTO

Viste le ultime stringenti misure del governo per fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19, la Croce Rossa di Levanto, in accordo con il Comune, garantisce il servizio di spesa domiciliare per chi fosse impossibilitato. Seguiranno specifiche informazioni. Il numero dedicato è 3336586112 (attivo dalle 8 alle 20).



PIGNONE

Dal 10 marzo 2020 la Croce verde di Pignone garantirà il servizio di consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari. Per qualsiasi necessità, contattare i numeri 3351672943 e 3386436870.



PONTREMOLI

L’amministrazione, il priore della Misericordia, il responsabile della Protezione Civile per definire la procedura da attivare per fornire un aiuto efficace e immediato alle tante persone anziane (over 65 con patologia e over 75 senza patologia. Attivo il numero telefonico 3667752618, al quale sarà possibile telefonare per avere l’aiuto necessario.



MULAZZO

Le attività commerciali di Mulazzo si rendono disponibili per consegnare la spesa di prima necessità così da limitare i trasferimenti. Chiamare nella fascia oraria 8-12 così da poter gestire la consegna: Bottega di Emma (0187439931 e 3896071384), Bottega Menoni (0187 850550 e 3387352966), Simona (3453557722), Macelleria Andrea (3393983296), Panificio Cristina (0187439421).



RIOMAGGIORE E MANAROLA

Riservata agli over 65 e ai soggetti malati. Basta contattare il Comune, al numero 0187.760219, oppure direttamente gli esercizi commerciali/farmacie che hanno aderito, riportate sul sito internet del Comune (www.comune.riomaggiore.sp.it). Il costo della spesa e dei farmaci è a carico del richiedente.

Le attività commerciali/farmacie che hanno aderito sono la Coop Cinque Terre Riomaggiore 0187920708/0187920124 – Manarola 0187920979, la Farmacia del Mare a Riomaggiore 0187920160 e Manarola 0187920930, l'Alimentari Alberto e Claudia Manarola 0187760019. Le attività commerciali che vogliono aderire devono contattare il Comune. Le consegne saranno effettuate tendenzialmente al mattino, dalle 9 alle 12.